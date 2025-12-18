Нелегальные каналы связи спецслужб Украины выявили в Адыгее и еще 10 регионах

Нелегальные каналы связи выявили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России.

По имеющимся данным, каналы связи могли использовать спецслужбы Украины для вовлечения жителей РФ в диверсионно-террористическую деятельность, а также для массового распространения ложных террористических угроз, дистанционных мошенничеств и иных преступлений.

Правоохранители задержали 19 граждан России, подозреваемых в организации незаконной работы сим-боксов и пополнения баланса использовавшихся в них сим-карт. Также задержанным вменяется нелегальное распространение абонентских номеров российских операторов связи и незаконное предоставление услуг по регистрации аккаунтов в интернете.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она сообщила, что задержания прошли в Санкт-Петербурге, Адыгее, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях.

Правоохранители изъяли свыше 40 сим-боксов, более 9 тыс. сим-карт и сим-чипов.

Переписки в изъятых у злоумышленников телефонах подтверждают, что они работали за вознаграждение от зарубежных кураторов.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 274.3, 274.4, 274.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они вступили в силу с 1 сентября 2025 года и предусматривают наказание до шести лет лишения свободы», – цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».

Читайте также: в Краснодаре приезжий устроил в квартире узел связи телефонных мошенников.

Подпишись, здесь всегда интересно.