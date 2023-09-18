Некомфортной для купания стала температура морской воды в Краснодарском крае

На Кубани постепенно продолжает остывать вода в Черном и Азовском морях. Это связано с ночными похолоданиями.

По данным на 18 сентября, температура воды в Геленджике и Новороссийске опустилась до +22 °С, в Анапе до +21 °С. Самая теплая вода в Черном море сейчас в Сочи и Туапсе: +25 °С.

В Азовском море температура воды опустилась уже ниже +20 °С. В Темрюке +19 °С, а в Ейске и Приморско-Ахтарске: +18 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

По мнению врачей, наиболее комфортная для купания температура морской воды — от +20 до +26 °С.

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