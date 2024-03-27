Нейроцентр в Сочи займется реабилитацией пострадавших при теракте в «Крокусе»

Пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле» после завершения лечения смогут пройти диагностику и терапию в Сочи.

«Те, кто пострадал в теракте, после того как получат медицинскую помощь, то количество человек, которое мы сможем, обязательно возьмем на реабилитацию к нам в центр в Сочи», — сказала гендиректор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская.

Она также отметила, что центр примет и детей, преимущественно с родителями. Сначала им проведут нейропсихологическую и медицинскую диагностики, после чего назначат лечение. С пациентами будут работать врачи разного профиля — терапевты и педиатры, неврологи, а также специалисты лечебной и адаптивной физкультуры.

По ее словам, у людей после сильного стресса могут проявляться проблемы с речью, поэтому может понадобиться помощь логопеда. Программа реабилитации будет индивидуальной для каждого пациента, сообщает телеканал «360».

Читайте также: 25 марта спасатели полностью ликвидировали последствия пожара в «Крокус Сити Холле» и закончили разбирать завалы.