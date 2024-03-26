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Аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» завершили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijno-spasatelnye-raboty-v-krokus-siti-holle-zaversheny
Аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» завершили
Скриншот с видео t.me/mchs_official

По данным МЧС России, 25 марта спасатели полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбирать завалы.

В течение нескольких дней спасатели вручную резали и разбирали конструкции. Теперь работы в «Крокусе» будут вести при помощи тяжелой техники. Всего с места ЧП вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. Завалы обследовали при помощи робототехнических комплексов и служебных собак отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Всего в аварийно-спасательных работах участвовали 1 тыс. специалистов и более 300 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

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