Нейросеть научилась улучшать качество видео с Full HD до 4K

Новая технология Nvidia, связанная с разрешением видео, станет доступной в ближайшее время. И будет полезна не только геймерам.

Браузер Chrome 110 (110.0.5481.77) уже поддерживает Nvidia RTX VSR (Video Super Resolution), которая, как и DLSS в играх, масштабирует видео и повышает его разрешение.

Nvidia продемонстрировала возможности своей новой разработки в YouTube, но эта технология может быть применена и к другим платформам. Например, к потоковым видеосервисам, таким как Netflix.

Для киноманов — это очевидный плюс. Можно будет наслаждаться просмотром любимых фильмов в максимальном качестве.

RTX VSR позволяет увеличить разрешение видео с исходного Full HD до 4K. Это дает возможность не только получить более качественную картинку без лишней нагрузки на CPU, но и снижает потребление трафика.

Пока протестировать новую технологию может небольшое количество пользователей — те, кому доступна стабильная версия Chrome (110.0.5481.77), фактический выпуск которой ожидается 7 февраля.

Для применения технологии потребуется установить новый драйвер. Его выпуск в Nvidia планируют на конец февраля.

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