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Нейросеть ChatGPT стала самым быстрорастущим сервисом в истории

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nejroset-chatgpt-stala-samym-bystrorastushhim-servisom-v-istorii
Нейросеть ChatGPT стала самым быстрорастущим сервисом в истории
Нейросеть ChatGPT стала самым быстрорастущим сервисом в истории

По данным издания Reuters, за два месяца с момента запуска чат-ботом ChatGPT воспользовались 100 млн человек.

В январе 2023 года число уникальных пользователей чат-бота достигло 13 млн. Это в два раза больше, чем в декабре 2022 года. Например, сервису TikTok понадобилось девять месяцев, а Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) — 2,5 года, чтобы достичь таких цифр. Все это делает нейросеть ChatGPT самым быстрорастущим потребительским приложением в истории.

Чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом разработан компанией OpenAI. Его демоверсию выпустили в конце ноября 2022 года. С помощью технологий искусственного интеллекта бот способен найти ответ на любой вопрос, написать программный код, сочинить стихотворение, написать диплом, пишет РБК.

Читайте также: российский студент признался, что защитил диплом, написанный нейросетью.

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