Нейросеть ChatGPT начнут использовать на Госуслугах в 2024 году

Об этом говорится в презентации главы Минцифры Максута Шадаева, которую он представил на форуме Digital Almaty 2024.

Отмечается, что уже в текущем году специалисты планируют адаптировать нейросеть ChatGPT для использования на портале Госуслуг.

Шадаев уверен, что с помощью ChatGPT должны выполняться все консультации на портале государственных услуг. Нейросеть сможет заполнять все необходимые заявления вместо человека.

Глава Минцифры добавил, что госуслуги начнут оказывать в режиме онлайн — результат будут выдавать в момент обращения, сообщает RT.

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