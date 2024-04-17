Нейропсихолог Каниметов рассказал, как быстро и надолго запоминать информацию

Универсального способа натренировать память на большие объемы информации нет, но есть различные методы и приемы

Каждый из приемов необходимо использовать системно и осознанно, заявил нейропсихолог Кубат Каниметов.

«Например, метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то по ассоциациям. Очень популярен метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то. Чтобы выбранный метод сработал, информацию нужно разбить на части. Это не должно быть похоже на «последнюю ночь перед экзаменом», когда вы решили изучить все билеты сразу. Но если человек подходит к этому системно и осознанно, то он будет добиваться правильного результата», — пояснил Каниметов.

Более эффективным и долговременным запоминание новой информации поможет сделать воздействие на все органы чувств, продолжил нейропсихолог.

«Любое искусственное запоминание должно быть очень рельефным и очень ярким. Для этого нужно максимально воздействовать на все органы чувств. Так, будет эффективнее, если необходимую информацию вы не только услышите и увидите, но и запишете, причем от руки. Чем больше элементов сенсорного восприятия будет задействовано при запоминании, чем больше это будет связано с ручным трудом, чтобы мышцы тоже запомнили, тем лучше», — сказал Каниметов.

Самая правильная стратегия при этом — не попытка запомнить что-то «искусственно», а развивать нейровозможности, заключил специалист.

«Намного полезнее увеличивать нейровозможности человека за счет изменения образа жизни, тогда человек станет более внимательным. Помогают системные физические нагрузки, изучение иностранных языков, правильное питание. Тогда человек будет ходить в те же самые места, на ту же самую работу, делать все то же самое, что делал вчера, просто качество выполнения любых заданий станет лучше в силу его общего состояния, и это гораздо важнее», — цитирует Кубата Каниметова радио Sputnik.

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