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Неизвестный застрелил домашнюю собаку в лесу под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-zastrelil-domashnyuyu-sobaku-v-lesu-pod-goryachim-klyuchom
Неизвестный застрелил домашнюю собаку в лесу под Горячим Ключом
Фото "Кубань 24"

Инцидент произошел 22 октября около 11:00 в районе станицы Кутаисской.

В тот день, семья отправилась на прогулку к озеру вместе с двумя собаками. По пути они наткнулись на стадо коз. Собаки побежали за ними в лес и громко лаяли. В этот момент раздалось два выстрела из огнестрельного оружия. После этого к семье вернулась только одна собака.

Они пошли искать вторую собаку в лес и нашли там ее труп. Люди вызвали полицию и вышли встретить правоохранителей. Когда они вернулись, то обнаружили, что кто-то убрал труп собаки и почистил следы от крови.

«Это была наша любимая собака и член семьи, и кто-то ее жестоко убил в лесу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» владелица убитой собаки.

«По данному факту в ОМВД России по городу Горячий Ключ назначено проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: неизвестный прострелил голову бродячей собаке в Новороссийске. Фотографии собаки поступили волонтерам 4 октября. В тяжелом состоянии собака на тот момент находилась уже 6 дней.

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