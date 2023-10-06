Неизвестный прострелил голову бродячей собаке в Новороссийске

Фотографии собаки поступили волонтерам 4 октября. В тяжелом состоянии собака на тот момент находилась уже 6 дней.

По словам местных жителей, один мужчина периодически подстреливает разных животных, и эта собака стала новой его жертвой. На лбу у животного остался след от пулевого ранения.

На шее у пса резаная рана — волонтеры подозревают, что его резали ножом. Также у собаки разрублен нос, в голове скальпированная рана. Операция продлилась 2,5 часа — животное буквально собирали по кускам. Сейчас пес проходит реабилитацию, пишет «Наша газета Новороссийск».

«Сообщений и заявлений в дежурную часть УМВД Новороссийска по факту жестокого обращения с животным не поступало. По выявленной в сети интернет информации проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре полиция ищет курьера, направившего пистолет на собаку.