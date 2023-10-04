Неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре» в Анапе и скрылся

Дорожное происшествие случилось 3 октября около 19:30 на улице Объездной возле дома № 24.

Предварительно, молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент с улицы Чехова выехал автомобиль, который сбил пешехода и скрылся.

В результате ДТП парень получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и ушибы. Его госпитализировали в горбольницу Анапы. Скрывшегося водителя ищут правоохранители, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: на Кубани школьник на скутере сбил пожилого мужчину, пытавшегося его остановить. ДТП произошло 3 октября около 22:00 в поселке Гирей Гулькевичского района.