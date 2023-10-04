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Неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре» в Анапе и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-voditel-sbil-peshehoda-na-zebre-v-anape-i-skrylsya
Неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре» в Анапе и скрылся
Фото газеты "Анапское Черноморье"

Дорожное происшествие случилось 3 октября около 19:30 на улице Объездной возле дома № 24.

Предварительно, молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент с улицы Чехова выехал автомобиль, который сбил пешехода и скрылся.

В результате ДТП парень получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и ушибы. Его госпитализировали в горбольницу Анапы. Скрывшегося водителя ищут правоохранители, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: на Кубани школьник на скутере сбил пожилого мужчину, пытавшегося его остановить. ДТП произошло 3 октября около 22:00 в поселке Гирей Гулькевичского района.

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