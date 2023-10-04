На Кубани школьник на скутере сбил пожилого мужчину, пытавшегося его остановить

ДТП произошло 3 октября около 22:00 в поселке Гирей Гулькевичского района.

Предварительно, 15-летний подросток ехал по улице Ленина на скутере Alfa. В этот момент на дорогу выбежал 62-летний мужчина, который попытался остановить школьника. Наезда на пешехода избежать не удалось.

В результате ДТП пожилой мужчина получил различные травмы, его госпитализировали в Гулькевичскую ЦРБ. Несовершеннолетний водитель скутера не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Гулькевичского района.

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