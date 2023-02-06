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Неизвестный сварщик оставил без газа жителей 30 квартир в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-svarshhik-ostavil-bez-gaza-zhitelej-30-kvartir-v-krasnodare
Неизвестный сварщик оставил без газа жителей 30 квартир в Краснодаре
Фото unsplash.com

Инцидент произошел 5 февраля на территории многоквартирного дома на улице Ставропольской, 129.

Неизвестный сварщик самостоятельно вел работы на внешнем газопроводе дома и отключил газ в двух подъездах. Без газоснабжения остались жильцы 30 квартир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Краснодаргоргаза».

Оказалось, что неизвестный сварщик собирался незаконно перенести газопровод в доме. Приехавшие на место газовщики поставили заглушку на газопровод, исключив опасность для его жителей. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. За незаконное вмешательство в газораспределительные сети нарушителя привлекут к административной ответственности.

Предположительно, перенести газовую трубу в доме могли для использования в коммерческом помещении. Заказчика работ пока не установили. Аварийно-восстановительные работы в жилом доме на улице Ставропольской, 129 начнут 7 февраля. Газ в квартиры планируют вернуть во второй половине дня после поквартирного обхода.

Читайте также: жители пяти многоэтажек в Геленджике остались без газа из-за попадания грунтовых вод. Вечером 5 февраля грунтовые воды попали в место врезки распределительного газопровода.

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