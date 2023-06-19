Неизвестный сломал шею лебедю в Горячем Ключе

Об произошедшем в соцсетях 18 июня сообщили очевидцы.

По их словам, местный дворник видел, как неизвестный мужчина истерзал лебедя. У самки была вывихнута шея, отсутствовала реакция на раздражения, птица не подтягивала лапы. Спустя несколько часов лебедь умер. Местные жители написали заявление в полицию.

«По факту гибели лебедя проводится проверка. Сотрудники полиции выяснят все обстоятельства произошедшего, виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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