Неизвестный сломал шею лебедю в Горячем Ключе
Происшествия
19.06.2023 08:19
Об произошедшем в соцсетях 18 июня сообщили очевидцы.
По их словам, местный дворник видел, как неизвестный мужчина истерзал лебедя. У самки была вывихнута шея, отсутствовала реакция на раздражения, птица не подтягивала лапы. Спустя несколько часов лебедь умер. Местные жители написали заявление в полицию.
«По факту гибели лебедя проводится проверка. Сотрудники полиции выяснят все обстоятельства произошедшего, виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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