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Неизвестный сломал шею лебедю в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-slomal-sheyu-lebedyu-v-goryachem-klyuche
Неизвестный сломал шею лебедю в Горячем Ключе
Фото t.me/gk_news1

Об произошедшем в соцсетях 18 июня сообщили очевидцы.

По их словам, местный дворник видел, как неизвестный мужчина истерзал лебедя. У самки была вывихнута шея, отсутствовала реакция на раздражения, птица не подтягивала лапы. Спустя несколько часов лебедь умер. Местные жители написали заявление в полицию.

«По факту гибели лебедя проводится проверка. Сотрудники полиции выяснят все обстоятельства произошедшего, виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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