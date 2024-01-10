Неизвестный расстрелял из ружья котов и собаку в Геленджике

Преступление произошло в районе Голубой бухты. Раненых уличных животных местные жители заметили 9 января.

По словам волонтеров, неизвестный открыл стрельбу из ружья по животным на улице. Пулевые ранения получили собака и два кота. Им оказывают необходимую помощь неравнодушные люди. Информацией о жестком обращении с животными заинтересовались правоохранительные органы.

«По данному факту в ОМВД России по Геленджику проводят проверку. Устанавливают личность предполагаемого злоумышленника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчину случайно застрелили во время охоты на куницу в Краснодарском крае. Инцидент произошел 5 января около 17:00 на территории охотничьих угодий в Северском районе.