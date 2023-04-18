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Неизвестный расстрелял автомобиль и убил мужчину в Ставрополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-rasstrelyal-avtomobil-i-ubil-muzhchinu-v-stavropole
Видео t.me/sledcom_press

Резонансное преступление произошло ночью 17 апреля на улице Космонавтов.

По версии следствия, неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилю Lada, в котором находился 33-летний мужчина. От полученных ранений он скончался в больнице.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

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