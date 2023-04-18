Неизвестный расстрелял автомобиль и убил мужчину в Ставрополе
Происшествия
18.04.2023 13:34
Резонансное преступление произошло ночью 17 апреля на улице Космонавтов.
По версии следствия, неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилю Lada, в котором находился 33-летний мужчина. От полученных ранений он скончался в больнице.
По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.
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