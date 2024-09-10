Неизвестный преследовал девушку в Краснодаре, полиция проводит проверку

Инцидент произошел вечером 9 сентября в многоквартирном доме на улице Петра Метальникова.

Записи с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как девушка входит в подъезд и вызывает в лифт, а по пятам за ней ходит неизвестный мужчина с бородой и в кепке.

Чтобы избежать преследования, девушка вышла обратно на улицу. По словам очевидцев, неизвестный шел за ней и по улице.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего в многоэтажке, а также личность мужчины и мотивы его поступка. По окончании разбирательства примут процессуальное решение, действиям мужчины дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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