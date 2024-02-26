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Неизвестный насмерть сбил косулю на автомобиле в горах Мостовского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-nasmert-sbil-kosulyu-na-avtomobile-v-gorah-mostovskogo-rajona
Неизвестный насмерть сбил косулю на автомобиле в горах Мостовского района
Фото Milk-Tea, unsplash.com

Инцидент произошел ранее на территории охотничьих угодий «Соленовское».

Инспекторы госохотнадзора зафиксировали, что особь самки косули незаконно добыли с помощью механического транспортного средства.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. Виновнику, сбившему косулю на автомобиле, грозит уголовная ответственность за незаконную охоту по ст. 258 УК РФ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов по Краснодарскому краю.

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