Неизвестный насмерть сбил косулю на автомобиле в горах Мостовского района
Происшествия
26.02.2024 17:47
Инцидент произошел ранее на территории охотничьих угодий «Соленовское».
Инспекторы госохотнадзора зафиксировали, что особь самки косули незаконно добыли с помощью механического транспортного средства.
По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. Виновнику, сбившему косулю на автомобиле, грозит уголовная ответственность за незаконную охоту по ст. 258 УК РФ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов по Краснодарскому краю.
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