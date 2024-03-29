Неизвестный мужчина устроил дебош в многоэтажке Краснодара

Жители жилого комплекса на улице Российской сообщили, что в их доме происходит конфликт.

Жильцы рассказали, что неизвестный мужчина ходит по одному из корпусов дома и стучится во все квартиры. Некоторые отметили, что дебошир вооружен.

В полиции Краснодара опровергли информацию о наличии у мужчины оружия.

«В полицию поступило сообщение о словесном конфликте в многоэтажке. По прибытии полицейские опросили заявителей и возможных очевидцев происходящего. Они рассказали, что неизвестный мужчина стучался в чужие квартиры, начался словесный конфликт. После мужчина ушел, никаких противоправных действий в отношении граждан не совершалось, информация об оружии не соответствует действительности», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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