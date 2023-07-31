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Неизвестные вывели из строя комплекс, мониторящий уровень воды в реке Иль в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-vyveli-iz-stroya-kompleks-monitoryashhij-uroven-vody-v-reke-il-v-severskom-rajone
Неизвестные вывели из строя комплекс, мониторящий уровень воды в реке Иль в Северском районе
Фото ТЦМП ЧС

Преступление произошло в станице Дербентской. В его обстоятельствах разбираются полицейские.

Злоумышленники украли аккумуляторную батарею из автоматического гидрологического комплекса, с помощью которого специалисты следят за уровнем воды в реке Иль. Из-за это работа АГК остановилась. Данные об уровне воды в реке Иль перестали поступать экспертам.

Правоохранители уже начали расследование, чтобы найти воров. За порчу муниципального имущества предусмотрена уголовная ответственность.

«Граждане, совершившие данное правонарушение, при угрозе паводка своими действиями ставят под угрозу безопасность свою, а также своих близких и земляков», — сообщает ГКУ КК «ТЦМП ЧС» в Telegram.

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