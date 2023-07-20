Мужчина украл 18 ульев с пасеки в Приморско-Ахтарском районе

Общая сумма ущерба от действий 42-летнего жителя Брюховецкого района составила порядка 500 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина на автомобиле заметил неподалеку от трассы в Приморско-Ахтарском районе стоянку пасечников. Подъехав к одной из пасек, он увидел прицепное с ульями. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник похитил прицеп с 18 ульями и скрылся. Похищенными ульями он распорядился по собственному усмотрению. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Прицеп изъяли и вернули владельцу.

На злоумышленника завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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