Неизвестные украли панорамный бинокль со смотровой площадки под Новороссийском
Происшествия
16.04.2023 10:23
Панорамный бинокль пропал со смотровой площадки по дороге в хутор Дюрсо.
Местные жители просят откликнуться очевидцев похищения. За помощь в поисках злоумышленников обещают вознаграждение.
Конфиденциальность гарантируется. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят звонить по телефону +7 960 718-88-80, сообщает газета «Жизнь Абрау» в Telegram.
Читайте также: жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти».
Популярные новости
- Не перегрузить организм: диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
- В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ