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Неизвестные украли панорамный бинокль со смотровой площадки под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-ukrali-panoramnyj-binokl-so-smotrovoj-ploshhadki-pod-novorossijskom
Неизвестные украли панорамный бинокль со смотровой площадки под Новороссийском
Фото t.me/lifeabrau

Панорамный бинокль пропал со смотровой площадки по дороге в хутор Дюрсо.

Местные жители просят откликнуться очевидцев похищения. За помощь в поисках злоумышленников обещают вознаграждение.

Конфиденциальность гарантируется. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят звонить по телефону +7 960 718-88-80, сообщает газета «Жизнь Абрау» в Telegram.

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