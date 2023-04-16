Неизвестные украли панорамный бинокль со смотровой площадки под Новороссийском

Панорамный бинокль пропал со смотровой площадки по дороге в хутор Дюрсо.

Местные жители просят откликнуться очевидцев похищения. За помощь в поисках злоумышленников обещают вознаграждение.

Конфиденциальность гарантируется. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят звонить по телефону +7 960 718-88-80, сообщает газета «Жизнь Абрау» в Telegram.

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