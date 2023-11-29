Неизвестные сожгли будки для бродячих собак в Краснодаре

Ранее зоозащитники установили деревянные будки для псов на улице Сормовской возле жилых домов. Это не понравилось некоторым жильцам и из-за этого произошел конфликт.

Местные жители сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что неизвестные сожгли будки для бродячих собак, а также якобы снова открыли стрельбу из огнестрельного оружия по животным.

Информация о предположительно поджоге собачьих будок на Сормовской поступила в полицию Краснодара.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причина возгорания», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

При этом информация о стрельбе по бродячим собакам на Сормовской пока не подтвердилась. Сообщений об этом в полицию не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестный застрелил бродячую собаку в Краснодаре. Труп животного с огнестрельным ранением обнаружили 22 ноября на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне. В соцсетях сообщали, что ранее в этом районе произошел конфликт между жильцами близлежащих домов и зооактивистами из-за появления будок для бродячих собак возле озера Карасун. Застреленного пса нашли на этом месте.