Неизвестные разбили стекла трех иномарок в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Инцидент произошел в ночь на 16 января на улице Есенина в районе дома № 27/2. О произошедшем местные жители рассказали в соцсетях.

На видео с уличной камеры видно, как компания из четырех человек идет вдоль припаркованных машин и наносит удары по стеклам. Местные жители предполагают, что расправу над машинами устроили подростки. Владельцы разбитых автомобилей подали заявления в полицию.

«В полицию поступило три сообщения от жителей Музыкального микрорайона по фактам разбития лобовых и задних стекол у припаркованных иномарок. Проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников и мотивы их действий. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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