На Кубани клиент разбил лобовое стекло такси из-за отказа девушки-водителя везти его в грязной одежде

В Усть-Лабинске завершили расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества.

По данным следствия, 38-летний мужчина вызвал такси, чтобы доехать с женой домой из кафе. На вызов приехала иномарка под управлением девушки. Она посмотрела на клиентов и отказалась их везти, так как они были в грязной одежде. С этим мужчина мириться не захотел и после словесной перепалки кулаком ударил по лобовому стеклу машины, разбив его. Сумму ущерба оценили в 30 тыс. рублей.

Сейчас материалы дела направлены в суд, несдержанному пассажиру грозит до двух лет лишения свободы. На период следствия он был под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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