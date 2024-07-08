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Неизвестные расстреляли краснокнижных ибисов на Гидрострое в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-rasstrelyali-krasnoknizhnyh-ibisov-na-gidrostroe-v-krasnodare
Неизвестные расстреляли краснокнижных ибисов на Гидрострое в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

О массовом отстреле ибисов рядом с ЖК «Грин Парк» сообщили местные жители.

По их словам, мертвых птиц нашли на пересечении улиц Дмитрия Благоева и Трудовой Славы. Фото мертвых птиц публиковали в местных чатах, жильцы обратились в полицию.

«В настоящее время по данному факту полицией Краснодара проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины гибели птиц. По окончании разбирательства будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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