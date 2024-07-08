Неизвестные расстреляли краснокнижных ибисов на Гидрострое в Краснодаре

О массовом отстреле ибисов рядом с ЖК «Грин Парк» сообщили местные жители.

По их словам, мертвых птиц нашли на пересечении улиц Дмитрия Благоева и Трудовой Славы. Фото мертвых птиц публиковали в местных чатах, жильцы обратились в полицию.

«В настоящее время по данному факту полицией Краснодара проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины гибели птиц. По окончании разбирательства будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: укусившего туриста попугая забрали у зоофотографа в Анапе.