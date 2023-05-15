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Неизвестные пытались утопить щенков в Новороссийске, волонтеры ищут животным новых хозяев

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-pytalis-utopit-shhenkov-v-novorossijske-volontery-ishhut-zhivotnym-novyh-hozyaev
Неизвестные пытались утопить щенков в Новороссийске, волонтеры ищут животным новых хозяев
Фото ngnovoros.ru

Завязанный мешок со щенятами нашли местные волонтеры. Первыми страшную находку обнаружили их собаки.

«11 мая мы пошли с собаками в горы, спустились к речке. Ничего не замечали, пока Агнес не начала активно что-то вынюхивать. Подойдя к ней, увидели «шевелящийся» мешок», — рассказала зооволонтер Людмила.

Сначала девушка подумала, что в мешке выбросили умирающую собаку, но волонтеры обнаружили пять замерзших щенков без видимых повреждений.

«Малыши в одеяле уснули моментально. А потом не отрывались от еды. Сколько они пробыли в реке, остается только догадываться. Я очень надеюсь, что последствий не возникнет», — сказала Людмила.

Брошенным щенятам — двум мальчикам и трем девочкам — ищут новых хозяев. По словам волонтеров, они вырастут не больше спаниеля. Информацию можно узнать по номеру 8 (918) 994-29-73, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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