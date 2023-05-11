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Неизвестные отравили двух бродячих собак в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-otravili-dvuh-brodyachih-sobak-v-sochi
Неизвестные отравили двух бродячих собак в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 11 мая в селе Веселом Адлерского района.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, злоумышленники отравили дворовых собак, которых подкармливали жители. Они обратились в полицию.

«Собаки были безобидные, ни на кого не бросались, вели себя спокойно и дружелюбно», — рассказывают очевидцы.

«В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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