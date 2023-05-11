Неизвестные отравили двух бродячих собак в Сочи

Инцидент произошел 11 мая в селе Веселом Адлерского района.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, злоумышленники отравили дворовых собак, которых подкармливали жители. Они обратились в полицию.

«Собаки были безобидные, ни на кого не бросались, вели себя спокойно и дружелюбно», — рассказывают очевидцы.

«В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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