Неизвестные привязали собаку к дереву и оставили в лесу под Апшеронском

Домашнюю собаку, привязанную поводком к дереву, заметил местный житель. По его словам, пес провел там всю ночь.

Скорее всего, кто-то намеренно оставил собаку привязанной в лесу. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

«В отделе МВД России по Апшеронскому району назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки инцидента с собакой полицейские примут процессуальное решение.

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