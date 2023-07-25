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Неизвестные привязали собаку к дереву и оставили в лесу под Апшеронском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-privyazali-sobaku-k-derevu-i-ostavili-v-lesu-pod-apsheronskom
Неизвестные привязали собаку к дереву и оставили в лесу под Апшеронском

Домашнюю собаку, привязанную поводком к дереву, заметил местный житель. По его словам, пес провел там всю ночь.

Скорее всего, кто-то намеренно оставил собаку привязанной в лесу. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

«В отделе МВД России по Апшеронскому району назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки инцидента с собакой полицейские примут процессуальное решение.

Читайте также: мужчина выстрелил в собаку из пневматики в поселке Российском Краснодара. О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители.

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