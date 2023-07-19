Мужчина выстрелил в собаку из пневматики в поселке Российском Краснодара

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, неизвестный мужчина разгуливал по поселку с предметом, похожим на винтовку, и подстрелил собаку.

В полиции Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что мужчина стрелял из пневматического ружья в сторону животного. Он объяснил это тем, что стрелял по бутылкам и банкам и увидел, как большая собака преследует маленькую. Мужчина решил защитить последнюю и выстрелил в сторону большого пса.

Собаку отвезли к ветеринару. Врачи вытащили из нее одну пульку от пневматики.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений собаке, принадлежащей жителю поселка Российского. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение, действиям мужчины дана правовая оценка. Жизни и здоровью собаки ничего не угрожает, она находится дома вместе со своим владельцем», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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