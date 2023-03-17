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Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-podvesili-mertvogo-delfina-na-verevke-v-temryukskom-rajone
Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе

Тушу дельфина подвесили на веревке в бунгало на берегу моря в поселке Веселовка.

Очевидец снял произошедшее на камеру и выложил в соцсети. На кадрах видно, что туша взрослого дельфина висит на веревке, примотанной к потолку конструкции. Кто и для чего это сделал неизвестно.

«По факту выявленной публикации в Дежурной части Отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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