Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
Происшествия
17.03.2023 15:25
Тушу дельфина подвесили на веревке в бунгало на берегу моря в поселке Веселовка.
Очевидец снял произошедшее на камеру и выложил в соцсети. На кадрах видно, что туша взрослого дельфина висит на веревке, примотанной к потолку конструкции. Кто и для чего это сделал неизвестно.
«По факту выявленной публикации в Дежурной части Отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске. Мертвых птиц нашли на берегу Суджукской косы и на Прилагунье 28 февраля.
Популярные новости
- Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи
- «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи