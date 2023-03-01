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Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyatki-mertvyh-chaek-obnaruzhili-mestnye-zhiteli-v-novorossijske
Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
Фото "Наша газета Новороссийск"

Мертвых птиц нашли на берегу Суджукской косы и на Прилагунье 28 февраля.

Об этом местные жители сообщили в соцсетях. По их словам, особо охраняемая территория усыпана чайками  и воронами.

Член экологического совета Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала, что есть несколько версий гибели чаек: птичий вирус, голод или переедание — люди часто подкармливают птиц хлебом. Они забивают им желудок.

«Точную причину гибели птиц специалисты могут назвать только после исследования тушек, необходимо брать анализы. Мертвые чайки, к большому сожалению, каждый год на Черноморском побережье», — цитирует Татьяну Трибрат «Наша Газета Новороссийск».

В департаменте ветеринарии Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что специалисты выехали на место утром 1 марта, но тел чаек на месте уже не было.

«По данному факту специалисты государственной ветеринарной службы Краснодарского края осуществили выезд на место гибели птиц с целью отбора проб для исключения особо опасных и карантинных болезней. Но особей птиц обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе департаменте ветеринарии.

Читайте также: в Адыгее прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели птиц на берегу водохранилища.

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