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Неизвестные открыли стрельбу в Гамбурге: погибли минимум 6 человек, еще 7 ранены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-otkryli-strelbu-v-gamburge-pogibli-minimum-6-chelovek-eshhe-7-raneny
Неизвестные открыли стрельбу в Гамбурге: погибли минимум 6 человек, еще 7 ранены
Фото IMAGO/Patrick Scheiber/ТАСС

Сообщения о стрельбе в немецком Гамбурге в центре религиозной организации на улице Дельбоге появились в ночь на 10 марта.

По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по людям в центре организации «Свидетели Иеговы»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). Полиция Гамбурга сообщила о крупной операции в квартале Альстердорф, сообщает «Интерфакс».

*  Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.

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