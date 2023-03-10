Неизвестные открыли стрельбу в Гамбурге: погибли минимум 6 человек, еще 7 ранены
Происшествия
10.03.2023 09:48
Сообщения о стрельбе в немецком Гамбурге в центре религиозной организации на улице Дельбоге появились в ночь на 10 марта.
По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по людям в центре организации «Свидетели Иеговы»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). Полиция Гамбурга сообщила о крупной операции в квартале Альстердорф, сообщает «Интерфакс».
* Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.
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