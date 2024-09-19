Неизвестные открыли стрельбу по ребенку на детской площадке в Сочи

Инцидент произошел 19 сентября на Цветном Бульваре города-курорта.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы, около 11:00 на скейт-площадке дети услышали три выстрела. В результате второклассник получил ранения в живот, руку и бедро. По словам детей, они видели пистолет, лежащий на чьей-то сумке. После выстрелов несколько подростков в возрасте 16-17 лет уехали на велосипедах с площадки.

Мать мальчика обратилась в полицию. Ребенок находится в шоковом состоянии.

«В полицию Сочи поступило сообщение о том, что мальчик получил телесные повреждения на длесткой площадке. По данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних Центрального отдела полиции проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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