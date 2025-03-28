Неизвестные избили и ограбили пенсионера в его квартире в Краснодаре

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа Краснодара с сообщением о нападении обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что в его квартиру ворвались двое неизвестных мужчин, избили и потребовали отдать все деньги и ценности. После отказа пенсионера злоумышленники его связали и обыскали квартиру, во время ухода прихватив с собой около 380 тыс. рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

Одного из виновников задержали правоохранители. Им оказался 53-летний местный житель. Его сообщника еще ищут. На допросе выяснилось, что мужчины следили за пенсионером полгода.

Похищенные украшения сдали в ломбард за 520 тыс. рублей. После раздела денег мужчины разошлись. Свою часть денег задержанный потратил на погашение долгов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия он закончен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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