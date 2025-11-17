Неизвестную ранее пещеру обследовали спелеологи в Лабинском районе

Вход в неизвестную ранее полость в октябре обнаружили на хребте Экепце-Гадык.

Полость обследовала экспедиция Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Исследователи расчистили вход в предполагаемую пещеру и смогли попасть внутрь.

Спелеологам удалось пройти и подробно изучить первые десятки метров пещеры. Изучение остановил узкий участок полости.

Район хорошо известен своим развитым карстом и большим количеством подземных полостей. Здесь же расположена и самая длинная гипсовая пещера Кавказа — Пшаше-Сэтэнай, достигающая 2 тыс. 690 м, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

