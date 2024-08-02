Неизвестного мужчину насмерть сбил фургон в Краснодаре

Смертельная авария произошла 2 августа около 7:50 на 1325-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 24-летний мужчина ехал за рулем грузового фургона марки Ford Transit AF со стороны поселка Лазурного в сторону поселка Индустриального и сбил пешехода, который шел по правой полосе во встречном направлении.

В результате ДТП погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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