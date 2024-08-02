Два водителя и 18-летний пассажир погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Смертельная авария с участием двух иномарок произошла 2 августа в 4:00 на трассе Краснодар — Кропоткин.
Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Ford Focus при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry, которым управлял 49-летний житель Отрадненского района.
В результате аварии на месте погибли три человека: водитель и 18-летний пассажир Ford, в также водитель Toyota.
В автомобиле Ford травмы получил 20-летний пассажир, его доставили в реанимацию городской больницы Кропоткина.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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