Нефтегазовые предприятия Кубани представят продукцию на площадке в Москве

В международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2025» свою продукцию покажут пять кубанских производств. Мероприятие пройдет с 14 по 17 апреля.

В Краснодарском крае нефтегазовое, нефтеперерабатывающее оборудование производят около десять крупных и средних предприятий, отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

«На стенде Кубани в рамках выставки продемонстрируем возможности таких компаний, а также станкостроителей, производителей электрооборудования, комплектующих для промышленных компрессоров», — добавил он.

В выставке примут участие краевые предприятия из Краснодара, Армавира, Абинского и Динского районов. Международная выставка помогает краевым компаниям, отметил директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев.

«За четыре года участники нашего стенда заключили здесь свыше 30 контрактов о поставках продукции собственного производства на общую сумму порядка 172 млн рублей», — сказал Цаплев.

В этом году на выставке планируют организовать свыше 25 стендов на отраслевых площадках. Производители могут подать заявки на участие в них через сайт Фонда развития промышленности края или оставить их на Промышленном портале региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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