Кубань выпустила первое в России мобильное приложение для инвесторов

Об этом рассказал замгубернатора края Александр Руппель в рамках форума AIM Сongress в Абу-Даби.

Александр Руппель отметил, что комфортный климат для ведения бизнеса в регионе формируют по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Так, разработано первое в РФ мобильное приложение для инвесторов.

«Это новый уровень комфорта и прозрачности инвестиционной политики нашего региона», — добавил он.

В приложении INVEST-ID есть вся информацию об актуальных площадках, на которых возможна реализация инвестпроектов. Чтобы получить доступ в личный кабинет, надо привязать проект к сопровождению в Агентстве по привлечению инвестиций Краснодарского края. Все услуги по сопровождению для бизнеса бесплатны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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