Кубань будет развивать инвестиционное сотрудничество с ОАЭ

Соглашение между краевым Агентством по привлечению инвестиций и AIM Congress подписали в присутствии замгубернатора Александра Руппеля.

Договор предполагает укрепление взаимодействия между деловым сообществом Кубани и ОАЭ. Александр Руппель сказал, что сотрудничество охватывает широкий спектр областей — от развития торгового оборота до реализации совместных проектов. Он отметил, что арабский бизнес заинтересован к развитию партнерства.

«Только вчера мы провели переговоры с одним из крупнейших портовых и логистических операторов ОАЭ, предложили конкретные проекты и уже сегодня получили обратную связь. Компания определила приоритетные направления для партнерства с Краснодарским краем и готова обсуждать визит в регион», — добавил он.

Директор Агентства Юлия Приходько сообщила, что соглашение предполагает формирование совместных инициатив для поиска инвесторов, сопровождение проектов, повышение уровня их технологической и инвестпривлекательности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Кубани провела переговоры с крупнейшим гостиничным оператором Абу-Даби.

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