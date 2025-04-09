Делегация Кубани провела переговоры с крупнейшим гостиничным оператором Абу-Даби

Во встрече, которая прошла в рамках международного форума AIM Congress 2025 в Абу-Даби, приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Руппель, директор краевого агентства по привлечению инвестиций Юлия Приходько и директор по развитию бизнеса группы компаний Rotana Мохамед Метвали.

По словам Александра Руппеля, по итогам прошлого года объем инвестиций отельеров на Кубани увеличился почти на 33% и составил 25,6 млрд руб. Сейчас в регионе активно реализуются 65 объектов на общую сумму 731,5 млрд рублей.

«Для Кубани туристическая отрасль является одной из системообразующих. За последние пять лет ежегодный турпоток на курорты Краснодарского края вырос почти на три млн человек. Благодаря инициированным губернатором Вениамином Кондратьевым мерам поддержки вышли на беспрецедентные темпы по строительству новых объектов: за пять лет инвестиции в санкур выросли в 30 раз», — отметил Руппель.

Также вице-губернатор подчеркнул, что число отелей 4 и 5 звезд за пять лет выросло в полтора раза — сейчас их 316, и средняя загрузка по году держится на уровне 80%. Появление высококлассных отелей не только стимулирует развитие смежных отраслей, но и мотивирует бизнес из более экономичного сегмента повышать качество предоставляемых услуг

Директор по развитию бизнеса группы компаний Rotana Мохамед Метвали отметил, что в Абу-Даби знают Кубань как туристический регион, верят в этот рынок и видят хорошие отношения между странами.

По итогам встречи Кубань представила группе компаний Rotana ряд перспективных портфельных инвестпредложений для реализации на территории региона. Вице-губернатор пригласил руководство группы компаний в Краснодарский край для предметного знакомства с инвестиционным потенциалом сферы туризма в целом, а также для посещения конкретных объектов разной стадии инвестиционной зрелости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: министр экономического развития России посетил стенд Кубани на форуме в Абу-Даби.