Недостаток счастья: диетолог объяснил, когда голод невозможно утолить

Желание что-то съесть не всегда возникает из-за потребности организма в питательных веществах. Иногда голод бывает психологическим.

О том, как отличить физиологию от психологии и почему при злоупотреблении некоторыми продуктами человек может перестать испытывать чувство сытости, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он подчеркнул, что главной отличительной чертой обычного физиологического голода является его постепенное нарастание. В этом случае организму действительно не хватает питательных веществ. Утолить такой голод можно любой едой, и голодный человек обычно не привередничает. С психологическим голодом — ситуация иная. Это ощущение возникает внезапно и, по словам диетолога, человек точно знает, что он хочет съесть.

«Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормоны счастья, — ред.), а не калорий, поэтому утолить его можно не каждым продуктом питания. Выработку эндорфинов стимулирует сладкая и жирная пища. Но если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить», — сказал Ковальков.

Если человек не может справиться с психологическим голодом, нужно обратиться к диетологу и психологу, сообщает радио Sputnik.

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