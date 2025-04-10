Недостачу пошлин на 7 млн рублей выявили при ввозе угля для кальянов на Кубани

Крупную неуплату таможенных платежей выявили сотрудники таможни Новороссийска.

По данным таможни, российская и индонезийская компании заключили внешнеторговой контракт на поставку кокосового угля для кальяна, который делают из скорлупы кокосового ореха и древесного уголья. За 9 лет импортер поставил 9 партий товара общим весом 230 т.

Московская компания при ввозе товара занизила в декларациях цену товара. Во время проверки нарушителю дополнительно начислили таможенные платежи, пени и штрафы на общую сумму 6,9 млн рублей.

Организацию привлекли к административной ответственности за недостоверное декларирование товара и назначили штраф в размере 962 тыс. рублей.

В отношении фирмы также возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ведется расследование, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

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Сотрудники Новороссийской таможни провели проверку по поставленным за три года 45 партиям и выяснили, что московская фирма существенно занизила стоимость товара в декларации. По итогам дополнительно начислили таможенные платежи и штрафы на общую сумму более 6,5 млн рублей.

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