На Кубани московскую фирму оштрафовали за неуплату 6 млн таможенных платежей

Ранее компания из Московской области заключила контакты с организациями из Китая, Турции и европейских стран на поставку отделочных материалов и сантехники.

Сотрудники Новороссийской таможни провели проверку по поставленным за три года 45 партиям и выяснили, что московская фирма существенно занизила стоимость товара в декларации. По итогам дополнительно начислили таможенные платежи и штрафы на общую сумму более 6,5 млн рублей.

В отношении компании возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Суд признал юрлицо виновным и оштрафовал на 250 тыс. рублей.

Начисленные таможенные платежи и судебный штраф фирма оплатила, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Читайте также: за неуплату таможенных пошлин за 12 иномарок осудили жителя Краснодара. По данным суда, в декабре 2021 года мужчина вместе со своими знакомыми через морской порт «Новороссийск» организовал доставку из ОАЭ 11 новых автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и автомобиля BMW 420I. Стоимость машин в пассажирских таможенных декларациях злоумышленник занизил.

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