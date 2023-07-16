Неделю сохранения здоровья с 17 по 23 июля проведут в Краснодарском крае

В течение недели медики будут проводить обследования и информировать население Краснодарского края о профилактике болезней головного мозга.

Среди нарушений работы головного мозга могут быть и эпилепсия, и рассеянный склероз, и болезнь Паркинсона. Также различные нервно-мышечные заболевания, деменция, хроническая ишемия, инсульт.

Чтобы не допустить такого развития, необходимо больше двигаться, работать мозгом, следить за артериальным давлением, проходить профилактические осмотры, отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Кубани Андрей Сахаров.

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать:

17 июля в Северском районе;

20 июля в Динском районе;

22 июля в Абинском районе.

Комплекс «Диспансеризация» будет работать 18 июля в Кущевском районе.

В Краснодаре 18 июля для всех желающих проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Она пройдет утром в Рождественском парке. Также 20 июля такие же акции пройдут на спортплощадках домов Зиповской, 31 и Дзержинского, 201.

Центр медицинской профилактики 19 июля проведет «Школу здоровья» на тему «Мозговой инсульт: предупредить и предотвратить».

А в Ейском районе 22 июля пройдет День здоровья в поликлиническом отделении больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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