Неделю профилактики вредных привычек проведут в Краснодарском крае

Акция пройдет с 26 февраля по 3 марта. В течение недели краевые медики посетят пять муниципальных образований.

Так, в Краснодаре 27 февраля будет работать мобильный комплекс краевой Станции переливания крови. А на следующий день традиционную «Школу здоровья» Центра медпрофилактики посвятят жизни без зависимостей. Затем состоятся выезды мобильного центра скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

В Тбилисский район 29 февраля приедет мобильный комплекс Станции переливания крови. Белореческий район посетит профилактический проект «Гастропоезд». В Кавказском районе проведут выездное профилактическое мероприятие «Кубань – край долгожителей». Итоговым мероприятием февраля станет физкультурная краевая акция «Бодрое утро на Кубани».

Брюховецкая районная больница 2 марта приготовила для жителей медицинско-профилактическую акцию «День здоровья». Подобные мероприятия, лекции и беседы организуют во всех образовательных и медучреждениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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