Неделю популяризации укрепления здоровья на рабочих местах проведут на Кубани

Неделю популяризации лучших практик укрепления здоровья на работе приурочили ко Всемирному дню охраны труда.

Праздник отмечают в последнее воскресенье апреля — в 2024 году он выпадает на 28 апреля.

В рамках тематической недели с 22 по 26 апреля в Краснодаре будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

С 23 по 25 апреля в Кавказском районе будет работать комплекс «Диспансеризация».

24 апреля в Краснодаре проведут Школу здоровья на тему «Сохранение и укрепление здоровья на рабочих местах» — улица им. Воровского, 182, каб. 25.

25 апреля в Темрюкском районе пройдет акция «Кубань – край долгожителей».

27 апреля в Крымском районе проведут тематический День здоровья.

Также в рамках Недели в медицинских и образовательных учреждениях проведут лекции и беседы по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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