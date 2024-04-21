Неделю популяризации укрепления здоровья на рабочих местах проведут на Кубани
Неделю популяризации лучших практик укрепления здоровья на работе приурочили ко Всемирному дню охраны труда.
Праздник отмечают в последнее воскресенье апреля — в 2024 году он выпадает на 28 апреля.
В рамках тематической недели с 22 по 26 апреля в Краснодаре будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».
С 23 по 25 апреля в Кавказском районе будет работать комплекс «Диспансеризация».
24 апреля в Краснодаре проведут Школу здоровья на тему «Сохранение и укрепление здоровья на рабочих местах» — улица им. Воровского, 182, каб. 25.
25 апреля в Темрюкском районе пройдет акция «Кубань – край долгожителей».
27 апреля в Крымском районе проведут тематический День здоровья.
Также в рамках Недели в медицинских и образовательных учреждениях проведут лекции и беседы по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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