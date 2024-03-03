Неделя здоровья матери и ребенка стартует с 4 марта в Краснодарском крае

На ближайшей неделе в регионе организуют мероприятия, посвященные рождению и воспитанию детей, а также здоровой беременности.

Представитель минздрава Кубани Андрей Сахаров рассказал, что с помощью неонатального скрининга врачи могут выявлять заболевания у новорожденных уже в первые дни их жизни.

В рамках Недели здоровья матери и ребенка с 4 по 10 марта в Краснодарском крае пройдут тематические мероприятия. Мобильный диагностический комплекс «Маршрут здоровья» с 4 по 6 марта будет работать в разных муниципалитетах Кубани. Мобильный комплекс «Диспансеризация» примет жителей Гулькевичского района 5 и 6 марта.

Акция «Кубань — против рака» пройдет в Кореновском районе — 4 марта и Брюховецком районе — 5 марта.

Участники всероссийского проекта «#ДоброВСело» 6 марта выедут в Северский район. Профилактическая акция «День здоровья» 9 марта состоится в Выселковской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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