Неделя сохранения иммунной системы пройдет на Кубани с 3 по 9 июля

Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с аллергией.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров отметил, что иммунитет во многом зависит от наследственности. Однако, по его словам, нельзя недооценивать влияние здорового образа жизни.

С 3 по 9 июля планируется ряд мероприятий, посвященных защите иммунитета.

Так с 3 по 7 июля состоится выезд краевого мобильного центра скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» в Новокубанский район и Краснодар. На 4 и 6 июля запланировали физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» в Краснодаре. Врачи ККБ № 1 в рамках проекта «Диспансеризация» проведут прием в Кущевском районе с 4 по 6 июля.

Также 5 июля пройдет Школа здоровья на тему «Иммунитет: как повысить защиту организма», а 6 июля — профилактический проект «ПРОдиабет» в Брюховецком районе.

Кроме того, на 6 июля планируется выездное профилактическое мероприятие «Кубань —край долгожителей» в Староминском районе.

Медицинско-профилактическая акция «День здоровья» в городской поликлинике Геленджика под девизом «Иммунитет – щит и меч организма» пройдет 8 июля.

Помимо этого в образовательных и медицинских учреждениях региона пройдут лекции по укреплению иммунитета и основным аспектам ЗОЖ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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